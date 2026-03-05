Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie activ la modernizarea agriculturii din Republica Moldova, prin proiecte concrete, parteneriate noi și transfer de expertiză. Mesajul a fost transmis în cadrul Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat la Chișinău.

Șeful Executivului a subliniat că produsele moldovenești devin tot mai căutate pe piața europeană, iar acest lucru demonstrează că standardele de calitate cresc constant, inclusiv datorită investițiilor în tehnologii moderne.

„Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană. Prioritatea noastră este să avem investiții structurale, care modernizează agricultura și oferă fermierilor instrumentele necesare pentru a deveni competitivi pe piața europeană”, a declarat premierul.

În cadrul evenimentului, autoritățile au prezentat mai multe programe prin care statul încearcă să accelereze modernizarea sectorului agricol. Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat cel de-al cincilea apel de granturi în cadrul Proiectul AGGRI, care oferă finanțări de până la 1 milion de dolari pentru dezvoltarea fermelor și consolidarea măsurilor de biosecuritate.

În paralel, Guvernul continuă investițiile în infrastructura de irigații. Trei sisteme de irigare – în raioanele Cahul, Ștefan Vodă și Briceni – sunt în proces de reabilitare, iar proiecte similare urmează să fie implementate și în Criuleni și Fălești.

Pentru a reduce riscurile din sector, statul acoperă 70% din costul primei de asigurare agricolă, măsură menită să ajute fermierii să facă față schimbărilor climatice.

Autoritățile spun că finanțarea sectorului agricol a crescut semnificativ în ultimii ani. Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală a ajuns în 2025 la 1,9 miliarde de lei, cu 70% mai mult decât în 2021 – cel mai mare nivel din istorie.

În total, peste 8 miliarde de lei au fost direcționate către agricultură în această perioadă.

De asemenea, modernizarea fermelor zootehnice este susținută prin granturi de până la 1 milion de dolari și prin finanțări preferențiale oferite de proiectele Livada Moldovei și ADMA – Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, care au pus la dispoziția agricultorilor credite preferențiale în valoare de 28 de milioane de euro.

Prin opt proiecte de asistență financiară, 1.648 de fermieri au beneficiat deja de sprijin pentru modernizarea activităților agricole.

Guvernul pregătește și noi măsuri pentru promovarea produselor autohtone. Un proiect de lege propune creșterea vizibilității produselor locale la raft, iar un alt proiect vizează susținerea lanțurilor scurte de aprovizionare, inclusiv prin prioritizarea acestora în achizițiile publice.

„Să susținem cu toții produsele moldovenești și să cumpărăm BUN de-acasă!”, a îndemnat premierul.

Potrivit datelor prezentate la forum, în 2024 agricultura a contribuit cu 7,1% la PIB, iar împreună cu industria alimentară – cu aproximativ 14%. Sectorul generează peste 45% din exporturile naționale, asigură circa 18% din locurile de muncă și valorifică aproximativ 69% din suprafața țării ca teren agricol.