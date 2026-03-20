Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, Președintele Comitetului Militar al NATO, cel mai înalt oficial militar al Alianței Nord-Atlantice. Oficialul se află într-o vizită în țara noastră în contextul cooperării de peste 30 de ani dintre Republica Moldova și NATO, inițiată prin aderarea țării noastre la Parteneriatul pentru Pace.

Potrivit Președinției, în cadrul întâlnirii o atenție deosebită a fost acordată amenințărilor din spațiul cibernetic și informațional. Totodată, șefa statului a exprimat recunoștința față de sprijinul concret oferit de NATO în domeniul securității cibernetice și a reafirmat că „o Moldovă capabilă să răspundă acestor provocări este o Moldovă care își protejează cetățenii și contribuie la stabilitatea întregii regiuni”.

La rândul său, oficialii NATO au apreciat contribuția Republicii Moldova la securitatea regională, atât prin rolul său de vecin stabil, democratic și prietenos Ucrainei, cât și prin participarea militarilor moldoveni în misiuni internaționale de menținere a păcii, precum cea din Kosovo.

„Republica Moldova rămâne angajată să aprofundeze cooperarea cu NATO, respectând neutralitatea constituțională, în beneficiul direct al cetățenilor săi și al securității europene”, se menționează în comunicat.

Mihai Popșoi, întrevedere la Bruxelles cu Mark Rutte

Săptămâna trecută, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere la Cartierul General al NATO cu Secretarul General al Alianței, Mark Rutte, la Bruxelles. Oficialii au discutat despre evoluția și perspectivele consolidării parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO.

Oficialul moldovean a reiterat la Bruxelles că „viziunea Republicii Moldova este de a acționa ca un partener de încredere al NATO.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: „Capacitatea Republicii Moldova de a face față multiplelor interferențe din ultima perioadă este o dovadă clară a rezilienței și unității societății noastre, precum și a solidarității partenerilor. Suntem recunoscători partenerilor euro-atlantici pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului. Cooperarea cu NATO a contribuit la consolidarea instituțiilor statului și la avansarea reformelor democratice în Republica Moldova”.

La rândul său, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței pentru Republica Moldova și disponibilitatea de a continua cooperarea cu autoritățile de la Chișinău.

Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „Relația dintre NATO și Republica Moldova se bazează pe un parteneriat solid de peste 30 de ani. Apreciem eforturile depuse de Republica Moldova în contextul provocărilor actuale și salutăm determinarea de a continua parcursul european, precum și sprijinul constant acordat Ucrainei. Dorim să continuăm cooperarea strânsă cu autoritățile de la Chișinău, iar NATO este pregătită să ofere suportul necesar”.

