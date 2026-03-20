Președintele Oficiului teritorial al fostului partid „Șor” de la Ocnița a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Curtea de Apel Centru, a respins ca fiind nefondate apelurile declarate de apărătorii președintelui împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 26 septembrie 2025.

Potrivit procuraturii anticorupție, prin sentința din 26 septembrie 2025, președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală.

De asemenea, din contul inculpatului, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de aproximativ 1,66 milioane de lei. Sechestru aplicat pe bunurile inculpatului a fost menținut.

Potrivit probatoriului, inculpatul, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Şor”știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și, împreună cu alți membri ai partidului, a contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului.

Astfel, inculpatul a acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de aproximativ 1,66 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale.