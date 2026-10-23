Mobilizare la Tiraspol. Pe ploaie și în zi de lucru, sute de oameni s-au adunat în centrul orașului, la îndemnul conducerii regiunii separatiste, pentru a cere anularea TVA pentru agenții economici din regiune, ridicarea restricțiilor financiare și reluarea negocierilor în formatul 5+2. Redacția Zona de Securitate susține că majoritatea participanților au fost aduși organizat, iar Chișinăul acuză liderii locali că exploatează politic problemele populației.

„Nu am avut nicio îndoială că oamenii o să vină.”

În imaginile publicate de presa din regiune, zeci de oameni pot fi văzuți adunați în centrul Tiraspolului, cu steaguri, pancarte și umbrele.

„Vrem să trăim ca oamenii obișnuiți, avem necesități obișnuite. Nu vrem să fim presați de impozite suplimentare.”

În fața mulțimii au ieșit reprezentanți ai administrației separatiste, care au acuzat Chișinăul de presiuni economice. La final, cei prezenți au votat o rezoluție prin care cer anularea TVA pentru afacerile din regiune, implicarea comunității internaționale și reluarea negocierilor în formatul 5+2.

„Vă rog să ridicați mâna. Unanim. Vă mulțumesc.”

Așa-zisele autorități de la Tiraspol susțin că noile măsuri fiscale afectează mediul de afaceri și acuză Chișinăul de blocadă economică.

Vadim KRASNOSELSKI, LIDERUL SEPARATIST AL REGIUNII TRANSNISTRENE: „Ceea ce face astăzi Moldova este doar reprimarea drepturilor noastre politice, economice și nu doar.”

Portalurile din regiune au publicat imagini cu microbuze care aduc organizat oameni la manifestație. În total, spun canalele lor de telegram, ar fi participat peste 40 de mii de persoane. De partea cealaltă, jurnaliștii de la Zona de Securitate relatează că o parte dintre cei care au protestat astăzi au fost impuși să vină.

Irina TABARANU, COFONDATOARE ZONA DE SECURITATE: „Am avut și un coleg în teritoriu care a fost astăzi la acest pretins protest, miting și chiar am primit mesaje de la oamenii din mulțime că nu și-au dorit să fie acolo, dar pentru că riscau să piardă locul de muncă, au venit și au fost întocmite liste cine a venit, cine este prezent, cine este absent. Au fost mobilizate toate persoanele din sistemul educațional, din administrațiile orășenești și sătești și din holdingul Sheriff. Este vorba de șantaj, nu este vorba de mituire, pentru că situația economică în regiune este și așa foarte precară.”

Iar Biroul politici de reintegrare califică manifestația drept o tentativă de exploatare a problemelor reale ale cetățenilor în scopuri politice.

Mariana SARÎ, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL BIROULUI DE REINTEGRARE: „Într-o regiune în care libertățile fundamentale sunt suprimate, iar activitatea civică este practic imposibilă este evident că astfel de evenimente nu reflectă în nici un del voința liberă exprimată a cetățenilor. Totodată, se încearcă promovarea unei narațiuni despre pretinse presiuni economice exercitate de Chișinău și alimentarea mesajului de ură.”

Acțiunea de la Tiraspol are loc în contextul aplicării treptate a TVA și a accizelor pentru anumite mărfuri importate în regiune. În primele trei săptămâni a lunii septembrie, statul a raportat încasări de peste 2 milioane de lei. A doua etapă de uniformizare fiscală va începe la 1 ianuarie 2027.