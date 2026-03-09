Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat astăzi semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari, în pofida faptului că joi, 12 martie, candidaturile urmau să fie examinate de Consiliul Municipal Chișinău în ședință ordinară, anunță fracțiunea PAS, care consideră actul ilegal.

„Toate deciziile semnate ulterior de acești viceprimari riscă să fie anulate", mai scriu consilierii PAS într-o postare pe facebook.

Potrivit lui Ivanov Dumitru, vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, orice tentativă de a ocoli Consiliul ridică semne serioase de întrebare.

„Dacă Primarul va semna totuși dispoziția de numire, actul va fi supus controlului de legalitate al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. În cazul în care se constată încălcări, Primăria va fi notificată. Riscul este major: zeci de decizii administrative sau financiare semnate ulterior de acești viceprimari ar putea deveni ilegale, ceea ce ar afecta direct funcționarea instituțiilor municipale și drepturile cetățenilor", a mai scris acesta.

În cadrul ședinței de astăzi a primăriei, Ion Ceban a anunțat că Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău printr-o dispoziție semnată de el. Asta, deși anterior cei doi nu au întrunit numărul necesar de voturi din partea consilierilor municipali pentru a fi aleși.

În octombrie 2025, foștii viceprimari, Angela Cutasevici și Olga Ursu, care au candidat la parlamentare din partea blocului Alternativa, au anunțat că renunță la funcțiile deținute și vor prelua mandatele de deputat.

La ședința CMC din 21 noiembrie, Ion Ceban a propus Consiliului Municipal candidatura lui Victor Pruteanu și a Olesei Pșenițchi după ce funcțiile au rămas vacante. Atunci, propunerea primarului nu a obținut susținerea consilierilor.