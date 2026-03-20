Parlamentul Republicii Moldova a votat, în prima lectură, pentru denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente (CSI), a Protocolului aferent și a Statutului organizației, marcând un nou pas în procesul de desprindere de structurile post-sovietice.

Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care susține că valorile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate. În special, este invocat principiul integrității teritoriale și al inviolabilității frontierelor, încălcat de Federația Rusă prin războiul împotriva Ucrainei, acțiunile militare din Georgia și menținerea trupelor pe teritoriul Republicii Moldova.

Un pas firesc spre integrarea europeană

Autoritățile subliniază că denunțarea acordurilor CSI este o măsură inevitabilă în contextul obiectivului strategic de aderare la Uniunea Europeană. Procesul face parte din eforturile de aliniere a politicilor naționale la standardele și normele europene.

Economii la buget și relații menținute

După finalizarea procedurii, bugetul de stat va economisi aproximativ 3,1 milioane de lei anual, sumă care reprezintă contribuția Republicii Moldova la CSI. În același timp, relațiile cu statele membre vor continua pe baze bilaterale și multilaterale, iar țara va rămâne parte la unele tratate, în special în domeniul economic și social.

Un proces început de mai mulți ani

Republica Moldova a semnat Acordul de constituire a CSI în decembrie 1991, alături de alte 10 state ex-sovietice, în contextul destrămării URSS. Statutul organizației a fost adoptat ulterior, în 1993.

Până în prezent, autoritățile de la Chișinău au denunțat aproximativ 70 de acorduri semnate în cadrul CSI, în cadrul unui proces continuu de reformă și modernizare.

Urmează votul final

Proiectele de lege urmează să fie supuse dezbaterilor și votului în lectura a doua, care va decide definitiv ieșirea Republicii Moldova din cadrul juridic al CSI.

Republica Moldova a devenit membră a Comunității Statelor Independente (CSI) imediat după proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, pe 21 decembrie 1991. În contextul destrămării URSS, țările foste sovietice au semnat Acordul de constituire a CSI pentru a crea un cadru de cooperare economică, politică și militară între statele membre, încercând să mențină legături mai puțin rigide după prăbușirea imperiului.

Aderarea Moldovei a fost motivată inițial de nevoia de continuitate economică și de menținere a relațiilor tradiționale cu vecinii din fostul spațiu sovietic. De-a lungul anilor, însă, implicarea în CSI a ridicat numeroase semne de întrebare privind suveranitatea și independența politică a Republicii Moldova. Organizația a fost adesea percepută ca un instrument de influență a Moscovei în regiune, fără a proteja interesele strategice ale membrilor săi.