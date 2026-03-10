A fost lansată o petiție prin care se cere deblocarea alegerilor din UTA Găgăuzia și implicarea Chișinăului în acest scrutin. Inițiativa vine din partea jurnalistului Mihail Sirkeli care menționează că situația alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei a ajuns într-un impas.

În postarea sa, Sirkeli a menționat că criza politică și juridică din Găgăuzia poate fi soluționată doar cu participarea autorităților centrale ale Republica Moldova și vede necesară intervenția președinției, parlamentului și guvernului: „Este vorba despre drepturile electorale ale cetățenilor Republicii Moldova și nu numai. Asigurarea unor alegeri corecte și libere a devenit deja o chestiune de securitate națională, inclusiv în cazul alegerilor regionale din Găgăuzia. Noi, în Găgăuzia, trebuie să recunoaștem: am greșit”, a scris jurnalistul.

„Îi îndemn pe toți cei cărora nu le este indiferentă această problemă să susțină petiția mea. Ea poate fi semnată de toți cetățenii Republicii Moldova, nu doar de locuitorii Găgăuziei, deși este foarte important ca numărul susținătorilor din UTA Găgăuzia să fie cât mai mare.

Așa cum am menționat și în postarea mea anterioară, problema alegerilor în Republica Moldova nu este doar o chestiune electorală, ci și una de securitate, mai ales atunci când vorbim despre alegerile din Găgăuzia”, a adăugat Sirkeli.

Citeste si : Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul - VIDEO

În ianuarie curent, președintele interimar al legislativului autonomiei a anunțat că alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc pe 22 martie, au fost anulate. Asta, după ce Curtea Supremă de Justiție a suspendat executarea hotărârilor prin care Adunarea Populară din Găgăuzia a creat o așa-numită ”Comisie Electorală Centrală”, deși legea prevede existența doar a Consiliului Electoral Central al Autonomiei.

Citeste si : A fost stabilită data când vor avea loc alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia - VIDEO

Potrivit experților, deși a avut timp, Adunarea Populară nu a ajustat premeditat Codul Electoral al autonomiei la Codul Electoral al Republicii Moldova. Acum Adunarea Populară trebuie să numească din nou membri în autoritatea electorală din Autonomie, conformându-se Codului Electoral. Reunit azi în ședință Biroul Permanent al Adunării Populare de la Comrat a decis să convoace mâine o ședință extraordinară. Dacă Adunarea Populară va găsi o soluție pentru blocajul legislativ în care s-a pomenit, alegerile vor avea loc mai târziu, cel mai probabil, în mai sau în iunie.