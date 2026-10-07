Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind incluse 14 de subiecte. Printre acestea se numără și proiectul privind mobilitatea urbană durabilă în Republica Moldova.

UPDATE 10:27 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică de interes național a bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale (număr unic 531/MIDR/2026)

UPDATE 10:26 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene (număr unic 241/MIDR/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:18 Proiect de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș, modernizarea și extinderea stației electrice Strășeni 330 kV (număr unic 604/MEn/2026) - APROBAT

UPDATE 10:14 Proiect de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute (număr unic 83/MIDR/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:13 Proiect de lege privind mobilitatea urbană durabilă în Republica Moldova (număr unic 369/MIDR/2026) - APROBAT

UPDATE 10:02 Ședința a început.