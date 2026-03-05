Astăzi are loc ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte.

UPDATE 17:44 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 17:43 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 268/2025 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului - votat cu 62 voturi pro.

UPDATE 17:40 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 253/2025 (art.15) - votat în prima lectură cu 67 voturi pro.

UPDATE 17:20 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (în domeniul cetățeniei și al actelor de identitate) - votat în prima lectură cu 86 voturi pro.

UPDATE 17:13 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative (dovada cetățeniei) - votat în prima lectură cu 86 voturi pro.

UPDATE 16:52 Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2025 a fost adoptat cu 62 voturi pro.

UPDATE 15:36 Se prezintă raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2025.

UPDATE 15:32 Deputații au revenit în ședință.

UPDATE 14:20 Igor Grosu a anunțat o pauză până la ora 15:20.

UPDATE 14:20 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor) votat în a doua lectură cu 55 voturi pro.

UPDATE 14:18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor) votat în prima lectură cu 55 voturi pro.

UPDATE 13:33 Raportul privind activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2025 a fost încheiat.

UPDATE 11:10 Se desfășoară audierea raportului privind Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2025. Alexanr Pînzari prezintă raportul.

UPDATE 11:05 Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009 - votat în lectura II cu 76 voturi pro.

UPDATE 11:02 Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009 - votat în prima lectură cu 76 voturi pro.

UPDATE 10:55 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol) - votat în lectura II cu 61 voturi pro.

UPDATE 10:54 Amendamentul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol) nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:46 Ordinea de zi a fost aprobată cu 53 de voturi pro.

UPDATE 10:41 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi, cu 37 pro și 51 contra.

UPDATE 10:39 Partidul Nostru propune audierea ministrului Vladimir Bolea privind situația drumurilor.

UPDATE 10:37 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi, cu 39 pro și 51 contra.

UPDATE 10:36 Partidul Socialiștilor propune includerea în ordinea de zi proiectul privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești” să fie în controlul statului.

UPDATE 10:35 Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, cu 37 pro și 52 contra.

UPDATE 10:33 Socialiștii cere retragerea de pe ordinea de zi proiectul de lege privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

UPDATE 10:31 Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, cu 37 pro și 52 contra.

UPDATE 10:29 Mișcarea Alternativa Națională cere audierea ministrului Energiei, dar și a directorului ANRE, în contextul alertei stării de urgență în Republica Moldova.

UPDATE 10:28 Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, cu 39 pro și 53 contra.

UPDATE 10:25 Fracțiunea Socialiștilor și Comuniștilor solicită audierea premierului Alexandru Munteanu cu privire la inițierea alertei stării de urgență pentru 60 de zile în Reublica Moldova.

UPDATE 10:23 Doina Gherman, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova anunță reguli noi pentru tații care se eschivează de la plățile alimentare pentru copii sau achită cu întârzieri.

UPDATE 10:22 La ședința Parlamentului sunt prezente un grup de mame care își cresc copiii singure. Cu această ocazie a fost creat un proiect de lege prin care să susțină mamele.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „La mulți ani femeilor și fetelor din întreaga țară”.

UPDATE 10:20 Președintele Parlamentului, Igor Grosu, vine cu felicitări către femei cu ocazia zilei de 8 martie.

UPDATE 10:18 Sunt prezenți 95 de deputați la ședință.

UPDATE 10:09 Ședința a început.