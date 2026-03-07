Ședințele plenare ale Parlamentului din această săptămână s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de transparența decizională și respectarea procedurilor parlamentare. Transparența a fost afectată în cazul a șase proiecte de lege examinate în cadrul celor două ședințe, reprezentând 75% din totalul proiectelor de lege votate, inclusiv amendamentul care a permis votarea lui Herman von Hebel, a constatat Asociația Promo-LEX.

Astfel, potrivit Promo-LEX, principalele probleme identificate se referă la faptul că nu a fost respectat termenul minim de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor părților interesate, prevăzut de lege, dar și la faptul că au fost examinate și aprobate rapoartele comisiilor permanente în aceeași zi cu ședința plenară în care proiectele au fost discutate.

O altă problemă vizează faptul că nu au fost publicate, înainte de începerea ședinței, documente aferente proiectelor de lege, precum corapoartele comisiilor, avizele juridice, rezultatele consultărilor publice, sinteza obiecțiilor și recomandărilor sau versiunea proiectului înainte de votul în a doua lectură.

O problemă aparte, legată de respectarea transparenței decizionale, se referă la proiectul privind securitatea judecătorilor și modificările privind evaluarea judecătorilor și procurorilor. În cazul acestuia, un amendament adoptat a depășit scopul inițial al proiectului, introducând modificări la legislația privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit legii, atunci când un proiect este completat cu concepte sau reglementări noi, acesta trebuie transmis repetat spre avizare și consultare publică.

Este vorba de amendamentul care a permis ieri deputaților PAS, să voteze doi membri ai comisiei, cu 51 de voturi, nu 61 cum prevedea inițial legea.

În acest context, autoritățile sunt îndemnate să se asigure că orice modificări legislative care vizează reforma justiției sunt discutate transparent, cu participarea societății civile, a experților și a tuturor actorilor relevanți.