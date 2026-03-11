Președintele țării, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului Lituaniei, cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la restabilirea independenței. Lituania a fost primul stat care și-a recăpătat independența față de Uniunea Sovietică, iar Republica Moldova a fost prima țară din lume care a recunoscut acest fapt.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Acum 36 de ani, la 11 martie 1990, Lituania a devenit liberă — fiind prima care s-a desprins din strânsoarea Moscovei și un model pentru fiecare popor care a îndrăznit să creadă că ceea ce a fost luat prin forță poate fi recâștigat prin voință.”

Șefa statului a accentuat că Moldova a fost prima țară din lume care a recunoscut independența Lituaniei, deși pe atunci încă făcea parte din Uniunea Sovietică și nu avea armată sau vreo protecție, dacă Moscova ar fi decis să pedepsească țara noastră pentru asta.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: ,,A fost propriul nostru mic act de curaj. Un gest de solidaritate făcut înainte ca noi înșine să fim liberi.”

Totodată, Maia Sandu a vorbit despre războiul din țara vecină provocat de Rusia, subliniind ingeniozitatea și curajul de care dau dovadă ucraineii pe câmpul de luptă și accentuând că aceștia țin Rusia departe de granițele Europei și merită tot sprijinul.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Ucraina nu doar supraviețuiește. Inovează. În orașele sale, în instituțiile sale, prin oamenii săi, arată ceva și mai important: cum arată lupta pentru valori. Pentru ideea că o națiune liberă are dreptul să-și decidă propriul viitor. În fiecare zi în care Ucraina ține linia frontului, ține Rusia departe de granițele noastre, de restul Europei — și merită tot sprijinul nostru.”

La final, președintele țării, Maia Sandu, a mulțumit pentru sprijinul oferit de Lituania țării noastre și a exprimat dorința ca acest sprijin să continue pe parcursul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Acum Moldova este cea care își caută locul în familia națiunilor europene libere — cu aceeași convingere, aceeași încăpățânare, același refuz de a accepta că locul nostru poate fi oriunde altundeva decât în Uniunea Europeană. Ne-ați oferit un exemplu în 1990. Vă rog, ajutați-ne să îl urmăm acum.”

Pe 10–11 martie 2026, șefa statului, Maia Sandu, efectuează o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a independenței țării. Agenda vizitei include întrevederi cu omologul lituanian, prim-ministrul și președintele Parlamentului, discuțiile vizând parcursul european al Moldovei, consolidarea securității în regiune, sprijinul pentru Ucraina și oportunități de investiții pentru companiile lituaniene în Moldova.