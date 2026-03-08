Șefa statului Maia Sandu a mulțumit femeilor pentru implicarea lor în prosperitatea țării, într-un scurt mesaj pe rețelele sale sociale.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor. Vă urez tuturor sănătate, respect și încredere în propriile forțe.”

Pentru prima dată, Ziua Femeilor a fost sărbătorită la 28 martie 1909 în urma unei decizii a Partidului Socialist American sub denumirea „Ziua națională a femeii”. La 23 martie 1909 în New York a avut loc o conferință a socialiștilor americani unde s-a discutat despre drepturile femeilor. Începand cu anul 1913, femeile din Rusia au sărbătorit ziua femeii în ultima duminică din februarie.

După Primul Război Mondial sărbătoarea a fost uitată în cea mai mare parte în occident. La sfârșitul anilor 60, a fost readusă la viață de unele grupări feministe sub numele „Ziua internațională a luptei feministe”. Noul nume semnifica resurgența radicalismului politic, ziua fiind adesea sărbatorită alături de diferite organizații de stânga, dar și o moderată distanțare față de politica de partid organizată. Sărbătoarea a devenit din ce în ce mai populară până când a fost sărbătorită de Organizația Națiunilor Unite în 1975.

Următoarea etapă în instituirea zilei dedicate femeii a constituit-o proclamarea, în 1977, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiția femeii.

În această zi, bărbații dăruiesc flori și mici cadouri celor mai importante femei din viața lor - soțiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor sau colegelor. Se spune că, în Republica Moldova în special, este bine să porți mărțișorul pe care l-ai primit în dar de 1 martie, pentru a avea noroc pe parcursul anului nu doar pe plan profesional, dar și pe cel amoros.