Secretarul de stat în domeniul sportului și tineretului din cadrul Ministerului Educației, Sergiu Gurin, pleacă din funcție.

Anunțul a fost făcut astăzi, la ședința Guvernului.

Sergiu Gurin a activat în funcție timp de patru ani.

Ministrul Educației a lăudat activitatea acestuia și menționat că „sportul moldovenesc a cunoscut cel mai mare buget pe care l-a cunoscut vreodată”.

Protestul sportivilor din septembrie

Acum o lună, zeci de sportivi și antrenori au protestat în fața Guvernului, după ce autoritățile au decis să nu mai acorde premii pentru performanțele obținute la disciplinele neolimpice. Măsura, aprobată pe 9 septembrie, îi vizează inclusiv pe practicanții de karate și armwrestling. Protestatarii consideră că astfel sunt tratați inechitabil în comparație cu sportivii olimpici și cer revizuirea deciziei.

Ulterior, la 4 octombrie, aceștia au protestat în fața Parlamentului.