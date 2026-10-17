Primarul de Comrat, Serghei Anastasov intră în cursa pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze cu promisiunea unei regiuni mai prospere. Candidatul independent mizează pe experiența acumulată în afaceri și în funcția de primar, pe care vrea să o valorifice pentru dezvoltarea întregii regiuni.

Primarul municipiului Comrat s-a lansat în campania electorală pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze printr-un filmuleț autobiografic, publicat pe pagina sa de Facebook.

„În anul 2015, Serghei Anastasov a decis să candideze la funcția de primar al Municipiului Comrat. După mulți ani de muncă în bussines a decis să își încerce puterile într-o nouă sferă - în conducerea orașului. El înțelegea cu ce greutăți se ciocnesc antreprenorii și oamenii simpli și își dorea să participe la rezolvarea acestor probleme la nivel de autorități. Așa a început o nouă etapă din viața sa."

În filmulețul de peste trei minute, Anastasov își povestește drumul de la afaceri la fotoliul de primar și se laudă cu proiectele de infrastructură realizate la Comrat. Acum, spune el, vrea să ducă experiența acumulată în afara orașului și să o folosească pentru dezvoltarea întregii autonomii.

„Acum Serghei Anastasov își propune să foloseacă experiența sa la nivelul întregii Autonomii. Scopul său este să lucreze asupra dezvoltării Găgăuziei, să rezolve probleme existente și crearea a noi oportuități pentru locuitorii săi."

Serghei ANASTASOV, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Sunt un om al faptelor, iar principalul meu sprijin sunteți voi, locuitorii din Autonomia Găgăuză. Munca noastră de ani de zile a adus multe rezultate, dar înainte este încă multă muncă. Numai împreună pas cu pas putem face Autonomia noastră puternică și înfloritoare. Împreună suntem o putere.”

Serghei Anastasov ocupă poziția a șaptea în buletinul de vot pentru alegerea bașcanului din Autonomia Găgăuză. Acestea candidează în calidate de independent.