Debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk în râul Nistru va crește cu aproximativ 20%, în comparație cu perioada precedentă. Anunțul a fost făcut după întrevederea premierului Vasile Tofan și a ministrului Energiei, Dorin Junghietu, cu prim-vicepremierul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal.

Potrivit Guvernului, oficialii au discutat despre gestionarea crizelor hidrologice și energetice, în contextul situației complicate de pe cursul superior al Nistrului.

În urma discuțiilor, partea ucraineană a acceptat să majoreze debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk cu circa 20%, măsura urmând să contribuie la gestionarea situației hidrologice de pe râu.

Un alt subiect important al întrevederii a vizat cooperarea energetică dintre cele două țări, în special în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice.

Discuțiile vor continua în cadrul vizitei pe care premierul Vasile Tofan urmează să o efectueze la Kiev spre sfârșitul acestei luni.

Totodată, oficialii au convenit să mențină un contact permanent și să coordoneze acțiunile pentru gestionarea crizelor energetice și hidrologice.