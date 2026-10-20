Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deși cerințele sale anterioare ar fi fost îndeplinite. Decizia ar fi fost luată pe 20 octombrie, în cadrul unei reuniuni a experților din cele 27 de state membre ale UE. Contactați de PRO TV pentru o reacție, autoritățile de la Chișinău ne-au comunicat că vor reveni cu detalii.

Republica Moldova și Ucraina avansează împreună în procesul de aderare, care presupune deschiderea a șase grupuri de negocieri, fiecare vizând reforme necesare pentru alinierea legislației la normele europene. Pe 13 octombrie, cele două țări au obținut deschiderea a încă două grupuri, iar alte două ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului, relatează Kyiv Independent, citând diplomați europeni.

Ultimele grupuri vizează domenii precum agricultura, mediul și transporturile. Pentru a începe procedura de deschidere a acestora, era nevoie de un acord între statele membre, însă Ungaria s-a opus. Potrivit unui diplomat citat de publicație, reprezentanții celorlalte țări au cerut explicații colegilor ungari, dar nu au primit un răspuns clar. Budapesta ar fi transmis doar că își menține poziția anterioară.

Blocajul nu ar avea legătură cu drepturile educaționale ale minorității maghiare din Ucraina, întrucât Kievul a adoptat o lege în acest sens pe 12 octombrie. Potrivit diplomaților citați, opoziția Ungariei ar putea fi temporară, pentru ca guvernul de la Budapesta să nu fie acuzat de opoziție că este prea conciliant față de Ucraina.

Subiectul va reveni pe agenda reuniunilor dedicate extinderii UE până la depășirea impasului. Președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează aceste discuții până la sfârșitul anului, consideră avansarea candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei o prioritate. Oficialii europeni estimează că ultimele două grupuri de negocieri ar putea fi deschise oficial în decembrie.

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