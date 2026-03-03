Liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, susține că în interiorul formațiunii există persoane care ar încerca să-i preia funcția, mizând pe o eventuală condamnare a sa la închisoare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate.

Potrivit lui Dodon, în partid s-au conturat mai multe tabere care ar urmări înlăturarea sa de la conducere.

„Sunt unii care speră să fiu închis și va fi mai ușor să preia puterea”, a afirmat acesta, adăugând însă că „nu există nicio șansă” să fie condamnat.

Fostul șef de stat a subliniat că eventualele încercări de schimbare a conducerii nu pot avea loc prea curând, întrucât următorul congres al formațiunii este programat peste doi ani și jumătate.

„Suntem siguri că vom demonstra înțelepciune ca cel mai puternic partid de opoziție”, a declarat liderul socialiștilor.

Într-un mesaj aparent adresat criticilor săi din interior, Dodon a transmis că nu are de gând să se retragă din politică în următorul deceniu.

„Eu în următorii 10 ani nu am de gând să plec la pensie. Asta le transmit oponenților mei, inclusiv celor din interiorul partidului. Olga, salutări”, a spus el, făcând referire la Olga Cebotari, membră a Comitetului Executiv al PSRM.

Deocamdată nu am reușit să luăm legătura cu Olga Cebotari pentru a obține o reacție.

Într-o postare publicată ulterior pe Facebook, Igor Dodon a afirmat că PSRM se confruntă din nou cu „atacuri îndreptate spre dezbinarea” formațiunii. El a menționat că, în cei 15 ani de activitate, partidul ar fi trecut prin multiple tentative de divizare, dar a reușit de fiecare dată să rămână printre principalii actori politici.

„În interiorul partidului pot exista opinii diferite și discuții — acest lucru este firesc pentru o echipă puternică. Sunt convins însă că suntem capabili să soluționăm divergențele și să mergem mai departe împreună”, a scris Dodon.

Ultima dată, Igor Dodon a fost reales în funcția de președinte al PSRM pe 19 aprilie 2024, în cadrul congresului ordinar al formațiunii.