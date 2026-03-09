Deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști, la Nisporeni, transmite deschide.md.

Potrivit datelor obținute de reporteri, Vasile Costiuc a fost stopat de polițiști în jurul orei 11:40, după ce a încălcat limita de viteză. Totodată, în urma verificării actelor, s-a stabilit că mijlocul de transport nu avea revizia tehnică.

Ca urmare, pe numele deputatului au fost întocmite două procese-verbale pentru „încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de inspecție tehnică periodică a vehiculelor” și „depășirea vitezei de circulație stabilite pe sectorul respectiv de drum”.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la INSP au refuzat să confirme dacă este sau nu vorba despre Vasile Costiuc. Totodată, am încercat să luam legătura cu liderul partidului „Democrația Acasă”, însă nu ne-a răspuns la apel.

Luna trecută, deputatul și liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, ar fi fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în orașul Napoli. Mai mult, pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară.

Citeste si : Deputatul Vasile Costiuc - scos cu forța dintr-un autobuz, în Italia: Ar fi refuzat să achite călătoria și s-a ascuns după imunitatea parlamentară - FOTO

Ulterior, acesta a venit cu o reacție și a menționat că totul a fost un fals și că și-a plătit călătoria din transportul public italian și a prezentat și biletele.

Citeste si : Deputatul Vasile Costiuc dezminte că ar fi fost dat afară dintr-un autobuz în Napoli și publică biletele: „Am achitat transportul și nu am creat scandal” - VIDEO