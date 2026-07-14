Candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, anunță că a finalizat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari și că are acum o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu gestionat de Guvern. Oficialul susține că următoarea etapă va fi stabilirea echipei guvernamentale și elaborarea programului de guvernare, în urma consultărilor cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor sectoare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor interimari să pregătească note detaliate privind principalele provocări și obiective pentru următoarele 12 luni.

„Am rugat fiecare ministru să vină pregătit cu o notă cât mai concretă despre cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni, problemele, blocajele și riscurile care îl preocupă cel mai mult, dar și domeniile în care prim-ministrul poate interveni direct cu sprijin pentru a pune în mișcare procesele”, a scris Vasile Tofan.

Potrivit acestuia, miniștrii au fost invitați să prezinte și informații despre resursele disponibile, instituțiile din subordine, necesitățile legate de procesul de integrare europeană, dar și despre eventualele domenii unde pot fi reduse cheltuielile administrative.

„Am acum o imagine mult mai clară asupra situației din fiecare domeniu: unde există echipe și proiecte solide, unde trebuie să accelerăm, unde sunt blocaje și unde este nevoie de ajustări”, a menționat candidatul la funcția de premier.

Vasile Tofan a declarat că viitorul Executiv trebuie să fie orientat spre eficiență, cu obiective bine stabilite și evaluări periodice ale rezultatelor.

„Îmi doresc un Guvern concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în folosirea banilor publici și evaluat în funcție de rezultate”, a precizat acesta.

Totodată, candidatul la funcția de prim-ministru a anunțat că urmează consultări cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare și luarea deciziilor privind viitoarea echipă guvernamentală.

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan la întâlnire cu miniștrii interimari/ Facebook

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.