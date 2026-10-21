Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o discuție telefonică cu omologul său de la București, Luca Niculescu, în cadrul căreia cei doi au convenit să se întâlnească la Chișinău în perioada următoare.

Potrivit unui mesaj publicat de Tofan, oficialul moldovean l-a felicitat pe premierul român pentru preluarea mandatului. Cei doi au discutat despre continuarea proiectelor comune și cooperarea bilaterală.

În mesajul său, Tofan a menționat mai multe domenii în care Republica Moldova și România colaborează, inclusiv renovarea grădinițelor, dezvoltarea infrastructurii de transport și proiectele de interconectare energetică.

Premierul a subliniat, de asemenea, rolul României în susținerea parcursului european al Republicii Moldova și a evidențiat necesitatea dezvoltării investițiilor și a legăturilor dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.

Cei doi oficiali urmează să se întâlnească la Chișinău, unde ar putea continua discuțiile privind prioritățile cooperării dintre cele două state.

Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului

Ieri, Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului României pentru formarea noului Guvern. Acesta a acumulat 280 de voturi „pentru”, depășind pragul minim de 233 de voturi necesare pentru învestire.

Totodată, 58 de parlamentari au votat „împotrivă”.

Astfel, România are din nou un Guvern cu drepturi depline.