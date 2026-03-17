Comisia Europeană a anunțat debursarea a 200 de milioane de euro pentru Republica Moldova, bani care fac parte din Planul European de Creștere în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Anunțul a fost salutat de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a subliniat că fondurile reprezintă rezultatul direct al reformelor implementate de autoritățile de la Chișinău.

Potrivit oficialului european, Republica Moldova se află pe primul loc între statele candidate la UE în ceea ce privește implementarea reformelor din cadrul acestui plan. Debursarea actuală vine după îndeplinirea a 24 de reforme asumate de autorități, iar suma totală acordată până în prezent se apropie de 500 de milioane de euro.

Fondurile europene sunt destinate finanțării unor proiecte concrete, cu impact direct asupra nivelului de trai al cetățenilor. Printre acestea se numără modernizarea drumurilor și căilor ferate, construcția de poduri peste Prut, dezvoltarea rețelelor electrice pentru interconectarea cu UE, dar și subvenții pentru energie. De asemenea, sunt prevăzute investiții în două spitale moderne la Cahul și Bălți, precum și extinderea accesului la internet de mare viteză în zonele rurale.

Anunțul vine în aceeași zi în care Consiliul Uniunii Europene a confirmat deschiderea negocierilor tehnice pe toate cele șase clustere, un pas important în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Pe 3 martie 2022, Maia Sandu împreună cu Igor Grosu și Natalia Gavriliță, prim-ministru în acea perioadă, au semnat împreună cererea de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Șefa statului a declarat atunci că decizia a fost luată în contextul crizei de securitate din regiune, iar odată cu semnarea acestui document Moldova alege să fie parte a lumii libere.

Tot în anul 2022, cu câteva zile înainte, Ucraina a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Țara vecina a fost urmată de Georgia, care a semnat un asmenea document.

La 5 martie 2022, cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europenă a fost depusă la Bruxelles. Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă UE i-a înmânat documentul ambasadorului permanent al Franței pe lângă UE.

Câteva zile mai târziu, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană au decis să înceapă examinarea cererii de aderare la UE a Ucrainei, dar și a celor depuse de Georgia și Republica Moldova. Ulterior, țara noastră a primit chestionarul de aderare la Uniunea Europeană.

La 23 iunie 2022, Republica Moldova a primit statut de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decizia a fost anunțată la Consiliul European de către președintele Charles Michel.

