Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost reținut din nou. Acesta este vizat într-un dosar investigat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. Dosarul a fost inițiat în anul 2021.

Când a fost eliberat Andronachi din arest în penitenciar?

Pe 2 februarie, fostul deputat democrat a fost eliberat din arest în penitenciar. Decizia a fost pronunțată atunci de Curtea de Apel, care a anunțat că arestul în penitenciar a fost anulat după ce s-a constatat că demersul privind prelungirea măsurii a fost depus mai târziu decât termenul legal.

Astfel, Andronachi a fost eliberat și nu a avut nicio interdicție impusă, decât să se prezinte la organul de urmărire penală când este citat.

Acesta a fost reținut în septembrie într-un nou dosar pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, acuzații pe care le neagă. De atunci el a fost plasat în arest la domiciliu sau în penitenciar, iar odată a fost eliberat sub control judiciar.

Fostul deputat, Vladimir Andronachi, un apropiat a lui Vlad Plahotniuc, a fost reținut în noiembrie 2022, la intrare în Republica Moldova, dupa ce a fost expulzat din Ucraina, fiind declarat persoana indezirabila în țara vecină. El este cercetat în dosarul Metalferos, în care este bănuit de spălare de bani, în dosarul privind tentativa de deposedare a Republicii Moldova de sediul Consulatului din Odesa, dar și în dosarul Frauda Bancara, care a ajuns în instanță. Andronachi pledeaza nevinovat.

Pe 19 aprilie 2023, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din penitenciarul numărul 13, unde a stat în arest preventiv jumătate de an și a fost plasat în arest la domiciliu. Totodata, instanța de judecata a stabilit mai multe restricții, inclusiv aplicarea monitorizării electronice.