Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarlî va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul European de Lupte U23, desfășurat la Zrenjanin, în Serbia.

Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportivul este originar din satul Copceac, UTA Găgăuzia.

Acesta concurează în categoria de greutate de până la 70 kg și se va duela în ultimul act cu rusul Mahomed Emi Elteemirov. După evoluția din această seară, tânărul sportiv va aduce prima medalie pentru țara noastră la această ediție a campionatului.

În 2025, Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Lupte U23, iar în același an a devenit vicecampion mondial la categoria de vârstă sub 20 de ani.

Alexandr Gaidarlî / Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale