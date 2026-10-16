Alt turneu, dar același final. Perechea formată din tenismenele noastre, Arina Gamrețkaia și Lia Belibova, va întâlni în ultimul act al competiției ITF W15 de la Chișinău adversarele din Rusia: Felitsata Dorofeeva-Rybas și Ekaterina Agureeva. Acum o săptămână, fetele s-au duelat în finala celeilalte competiții ITF din Moldova, când Gamrețkaia și Belibova au cedat în două seturi.

Jucătoarele de câte 16 și 17 ani, Dorofeeva-Rybas și Agureeva, au învins cu 6 la 2 și 7 la 5 fetele din țara noastră în finala de săptămâna trecută. Arina Gamrețkaia și Lia Belibova vor încerca să își ia mâine revanșa pe terenul principal de la Centrul Național de Tenis.

Acel turneu este identic cu cel de săptămâna aceasta, fiind de categorie ITF W15 și un fond de premiere de 15 mii de dolari. Gamrețkaia și Belibova s-au impus astăzi în semifinale cu 6 la 0 și 6 la 1 în fața unui duet sârbo-rus. De partea cealaltă, Felitsata-Dorofeeva Rybas și Ekaterina Agureeva au avut emoții. Rusoaicele au pierdut primul set în fața favoritelor numărul 1, dar au revenit și au câștigat cu 10 la 2 super tie-break-ul.