Au dat bătălii crunte cu sute de kilograme pentru a stabili cel mai puternic om din Chișinău. Cupa deschisă a municipiului a adunat pofesioniști și amatori, care au concurat, mai întâi, cu propriile limite și au stabilit recorduri, iar apoi s-au duelat în clasamentul final cu adversarii lor. Sergiu Coadă a devenit campion absolut.

Imposibilul devine posibil, iar sute de kilograme pe o bară fixă par mult mai ușoare atunci când vine vorba de competițiile Strongman. La ediția din acest an au participat 28 de sportivi, dintre care 11 la categoria profesioniștilor.

Dinu MELNIC, SPORTIV: „ Am făcut 230 de kilograme, maxim a fost 220. Mie mi-a plăcut, aici este vesel. ”

Atât profesioniștii, cât și amatorii au participat la câte patru probe. Unii participanți au venit în Moldova doar pentru a putea concura. Vasile Anton, de exemplu, este stabilit în Franța, dar

Vasile ANTON, SPORTIV: „ Mă antrenez singur la moment, dar mi-am găsit un atrenor, voi continua. Sper ca anul viitor voi veni și voi urca pe podium. ”

De această dată, o singură reprezentantă a participat la categoria feminină, dornincă să spargă stereotipurile.

Adriana SOLOMONIUC, SPORTIVĂ: „ Sunt foarte puține fete care se duc în acest domeniu al sportului. Mă simt respectată în acest anturaj și cred că data viitoare voi avea rezultate mai bune. ”

În clasamentul general, Sergiu Coadă a acumulat cele mai multe puncte și a luat aurul, la fel ca și la campionatul național. În plus, a stabilit un nou record al probei de așezări, cu rezultatul de 350 de kilograme.

Sergiu COADĂ, SPORTIV: „ Sperăm ca acest record să țină ani mulți și cineva să încerce să îl bată. ”

Turneul deschis al capitalei încheie calendarul competițional din acest an.

Iulian PRIJELEVSCHI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „STRONGMAN”: „ De fiecare dată fluxul de sportivi crește. Vedem noi sportivi, care au performanțe, cu potențial pentru viitor. ”

Cei mai buni sportivi urmează să ne reprezinte țara la o competiție internațională, programată în februarie, anul 2027, la București.