Boxerul moldovean, Constantin Ursu, a obținut un nou succes răsunător la Londra. Pe una dintre cele mai emblematice arene ale Europei, conaționalul nostru și-a apărat centura de campion al Comunității Națiunilor, cel mai prestigios titlu în Marea Britanie. Conaționalul nostru are doar victorii de-a lungul celor 16 dueluri ale carierei profesioniste. Următorul scop ar fi centura de campion, versiunea IBO.

Constantin Ursu a intrat în ring pentru prima dată în postura de campion al categoriei semimijlocii. Moldoveanul a câștigat centura vacantă la sfârșitul lunii februarie, iar aseară a avut primul duel de apărare, întâlnindu-l pe britanicul Ben Vaughan, care avea 12 victorii și 2 înfrângeri înaintea bătăliei. Ursu a început mult mai activ confruntarea și a încercat să pună presiune. Treptat, Vaughan a avut contraatacuri, dar a întâmpinat mari probleme în runda a cincea. Britanicul a sângerat în abundență, fiind „bombardat de salvele de lovituri” ale boxerului din Moldova.

Vaughan avea spartă arcada deasupra ochiului drept, iar în runda a opta medicii i-au interzis să mai continue. Astfel, Constantin Ursu a câștigat prin knockout tehnic.

Bătălia s-a dat pe arena O2 din Londra, una dintre cele mai renumite în lumea boxului și a avut loc înaintea duelului cap de afiș, care a adus un rezultat șoc. Croatul Filip Hrgovic, cu 20 de victorii în 21 de lupte, a devenit primul boxer din țara sa, care câștigă un titlu mondial la categoria grea. Hrgovic, în vârstă de 34 de ani, l-a bătut pe senzaționalul Moses Itauma, care la 21 de ani, era neînvins, cu 14 victorii la activ. Colțul lui Itauma a aruncat proposul alb în runda a noua.

Hrgovic a cucerit titlul mondial IBF la categoria grea. Moldoveanul Constantin Ursu visează, la rândul său, să obțină o centură cu prestigiu mondial. Dacă acum este rege al Marii Britanii în categoria semimijlocie, până la sfârșit de an ar putea primi șansa de a lupta pentru centura organizației IBO. Constantin Ursu are 26 de ani, este originar din Măgdăcești, iar în 2018 s-a mutat în orașul britanic Plymouth. În următorul an a debutat la nivel profesionist, iar până acum este neînvins în 16 dueluri.