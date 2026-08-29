În Franța, campioana Paris Saint-Germain nu se regăsește în primele meciuri ale noului sezon. Parizienii au obținut doar câte un punct în meciurile cu Rennes și Lille.

După remiza, scor 2 la 2, cu Rennes, PSG a încheiat la același scor și partida cu Lille. Parizienii s-au văzut conduși din minutul 21. Hakon Haraldsson a primit o pasă inteligentă de la Olivier Giroud și a șutat puternic în poarta lui Safonov. Lille a avut mai multe ocazii și a deschis scorul binemeritat.

Luis Enrique a mizat pe linia ofensivă formată din Doue, Ferran Torres și Akliuoche, iar PSG a avut un singur șut pe spațiul porții în prima repriză. Din lipsă de idei, Vitinha și-a asumat câteva șuturi din afara careului în repriza a doua. Situația a devenit și mai complicată pentru campioni, atunci când Dilane Bakwa a înscris pentru Lille în minutul 84. Părea greu de imaginat ca PSG să revină, dar băieții lui Enrique au reușit să puncteze de două ori în prelungiri. Vitinha a fost marele erou.

O nouă încercare a mijlocașului portughez de a șuta din afara careului s-a dovedit a fi o execuție splendidă la vinclu, după care a centrat perfect în direcția căpitanului Marquinhos. Așadar, după ce a câștigat Supercupa Europei, PSG a înregistrat două remize în Ligue 1. Campioana Europei va avea un calendar dificil și în Liga Campionilor, unde se va duela cu Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villareal, Slovan Bratislava și Como.