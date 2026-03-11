Organizatorii Marelui Premiu al Arabiei Saudite fac lobby pentru a-şi menţine poziţia în calendarul Formulei 1, pe fondul acţiunilor militare din Orientul Mijlociu, potrivit unui articol publicat de RacingNews365, informează Reuters. Totuși, există șanse mici ca cele două curse să se țină, șefii Marelui Circ urmând a se mulțumi cu un calendar de 22 de curse, transmite eurosport.ro.

Conducerea Formula 1 va trebui să decidă în curând dacă va amâna sau anula complet cursele din Orientul Mijlociu, în condiţiile în care Marile Premii din Bahrain şi Arabia Saudită sunt programate la jumătatea lunii viitoare (pe 10, respectiv 17 aprilie). Conform presei din Vest, șansele ca aceste două Grand Prixuri să se desfășoare sunt foarte mici, securitatea fiind discutabilă.

Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri militare împotriva Iranului, ţară care a ripostat în zilele următoare. Rachete au fost lansate asupra unei instalaţii a Marinei SUA din Bahrain, precum şi asupra unor baze americane din Qatar, Dubai şi Abu Dhabi.

O consecinţă a acţiunii militare în zonă este o perturbare gravă a programului transporturilor aeriene civile.

Formula 1 a declarat că monitorizează îndeaproape situaţia, având timp la dispoziţie pentru a lua orice decizii. În cazul în care ambele curse vor fi anulate, se aşteaptă ca F1 să fie nevoită să se mulţumească cu un calendar de 22 de curse în 2026.

Până să se ia o decizie finală în privința celor două Grand Prixuri din primăvară, Marele Circ se pregătește de Marele Premiu al Chinei, a doua etapă de Formula 1 a sezonului, care va avea loc în acest weekend (13-15 martie).