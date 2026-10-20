Miliardarul amendat cu 255 de euro sau cât câștigă din salariu în mai puțin de un minut. Cristiano Ronaldo a primit o sancțiune comică, după conflictul de la naționala Portugaliei cu selecționerul Jorge Jesus, în urma căruia a părăsit echipa. În mod simbolic, superstarul a fost suspendat pentru 30 de zile, dar de fapt în această perioada nu sunt programate meciuri, așa că, teoretic, nu îl va împiedica să joace în luna noiembrie.

Comisia de Disciplină a Federației de Fotbal din Portugalia a anunțat verdictul în urma procedurii disciplinare pe numele lui Cristiano Ronaldo. Concluzia este hilară, ținând cont de averea de peste un miliard de euro a portughezului.

Atacantul a fost amendat cu suma de 255 de euro. Ținând cont că la FC Al-Nassr primește un salariu anual de peste 200 de milioane de euro, banii primiți pentru aproximativ 37 de secunde din contractul cu arabii îi sunt suficienți pentru a plăti amenda. La fel de ridicolă pare suspendarea sa de 30 de zile. Ea va expira la sfârșitul lunii, timp în care nu sunt programate meciuri ale naționalei.

Portugalia va juca la jumătatea lui noiembrie, când suspendarea nu va mai fi activă, ceea ce înseamnă că Ronaldo va putea evolua, dacă va accepta să revină la națională. Cât Jorge Jesus este antrenor, nu este clar în ce condiții s-ar putea întoarce.

Conflictul dintre cei doi a izbucnit luna trecută. Chiar dacă s-ar fi înțeles că Ronaldo să nu joace contra Norvegiei, antrenorul l-a trimis la încălzire, dar nu l-a mai trimis pe teren. Atacantul s-a supărat și nu a venit la antrenamente. Din explicațiile lui Ronaldo, și mai mult l-a dezamăgit comportamentul lui Jesus de după partidă. Potrivit fotbalistului, înțelegerea ar fi fost ca selecționerul să își ceară scuze public la conferința dinaintea partidei cu Danemarca și să își recunoască vina. În loc de asta, tehnicianul a vorbit despre faptul că el ia toate deciziile și nimeni nu este mai presus.

Cristiano Ronaldo a părăsit lotul imediat cu un avion privat și nu a fost la partida cu Danemarca. Chiar dacă fanii au crezut că este sfârșitul carierei sale la națională, cel mai bun marcator din istoria echipei a anunțat că vrea să revină și acceptă să fie sancționat.