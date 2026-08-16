Dacia Buiucani a produs un șoc în campionatul intern de fotbal. Echipa din capitală a smuls în prelungiri victoria în fața deținătoarei titlului, Petrocub Hîncești. De acest rezultat poate profita Sheriff, prima clasată a tabelei.

O interceptare la mijlocul terenului a declanșat contraatacul fulgerător în urma căruia, Nagurnea l-a lansat pe Serghei Țurcan. Atacantul de 22 de ani a deblocat tabela de scor, după jumătate de oră de la start. Până la pauză, Petrocub nu a putut să egaleze, iar presiunea a continuat să crească după revenirea de la vestiare. Petru Popescu și Ion Jardan au ratat ocazii uriașe, până când în minutul 65 Jardan a reușit să trimită mingea în plasă, după o ieșire defectuoasă a portarului advers. Dumenco și-a luat revanșa la alte faze, iar coechipierii săi au dat lovitura pe final. Fundașul Petrocubului, Cătălin Cucoș, a ridicat piciorul prea sus în propriul careu și a provocat un penalty, încasând și al doilea cartonaș galben. Același Serghei Țurcan s-a apropiat de punctul cu var și a înscris pentru 2 la 1. Drama a continuat. La ultima fază, Petrocub a câștigat și ea o lovitură de pedeapsă. Însă, Nicolae Rotaru nu l-a putut învinge pe Roman Dumenco, care a devenit eroul Daciei.

După victoria cu 2 la 1, Dacia a ajuns la 12 puncte acumulate în opt etape. Echipa din Buiucani a urcat provizoriu pe locul 3, la două puncte în spatele campioanei Petrocub și la cinci de lidera ligii 7777, Sheriff, care se poate desprinde dacă o va bate pe Real Sireși în această seară. Între timp, Politehnica UTM a învins la scor de tenis adversarii de la FC Bălți, care au rămas fără lideri din cauza problemelor financiare. Yvan Noh Nafeng și Isidore Nkalle au semnat câte o dublă, iar Tomer Katz și Nichita Lipcan au înscris câte un gol, așa că studenții au învins cu 6 la 0.

Politehnica UTM a adunat 11 puncte până acum și ocupă locul 5, la egalitate cu a patra clasată, Zimbru, care întâlnește în această seară adversarii de la Milsami.