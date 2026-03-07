Max Verstappen, vedeta celor de la Red Bull, a pierdut controlul monopostului în calificările pentru Marele Premiu al Australiei și a lovit parapetul de protecție. Pilotul olandez va pleca din coada grilei în cursa de duminică, scrie golazo.ro.

Incidentul a avut loc în prima parte a calificărilor, când mai erau aproximativ opt minute din Q1.

Verstappen nu finalizase încă un tur cronometrat când a pierdut controlul monopostului în virajul 1, a ieșit în decor prin zona de pietriș și a lovit parapetul, iar sesiunea a fost oprită cu steag roșu.

„S-au blocat brusc roțile din spate”, le-a transmis Verstappen inginerilor imediat după incident, înainte să părăsească monopostul avariat.

Ulterior, olandezul a venit cu explicații suplimentare:

„Am apăsat frâna și, dintr-odată, puntea spate s-a blocat complet, din senin. Nu știu de ce s-a întâmplat asta sau cum s-a întâmplat. N-am mai pățit așa ceva niciodată în cariera mea. Normal, la viteza aia nu mai poți salva mașina. Impactul cu parapetul n-a fost chiar atât de grav, volanul doar mi-a zburat din mâini și de asta a trebuit să merg la centrul medical, dar sunt bine”, a declarat olandezul, conform sursei citate.

Verstappen a detaliat și momentul în care a apărut problema: „Cred că totul a mers prost încă dinainte să schimb într-o treaptă inferioară, pentru că am apăsat pedala. Imediat ce apeși frâna, se schimbă destul de repede în treapta inferioară, dar sistemul s-a blocat imediat în momentul în care am pus presiune maximă pe frână. Ceva foarte ciudat, asta e sigur. Sunt atât de multe necunoscute în momentul de față, pe care trebuie încă să le clarificăm. Vom vedea mâine ce putem face.”