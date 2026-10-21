PSG s-a impus cu 4-2 contra celor de la FC Barcelona, în cel mai așteptate meci al etapei a 3-a din Champions League. Catalanii au revenit de două ori după ce au fost conduși, dar campioana Europei s-a desprins pe final și a obținut victoria. Parizienii sunt lideri în clasament, în timp ce echipa lui Hansi Flick a suferit primul eșec stagional, fix înainte de El Clasico.

PSG - FC Barcelona a fost cel mai așteptat meci al săptămânii în Champions League, iar cele două formații au oferit un meci agreabil. Parizienii au fost mai eficienți la nivel ofensiv și s-au impus cu 4-2, provocându-le catalanilor prima înfrângere din acest sezon.

Hansi Flick a preferat să nu riște nimic în privința lui Rodri, care are ceva probleme medicale, lăsându-l pe bancă. După doar 20 de minute, PSG a primit și ea o lovitură dură, Ousmane Dembele ieșind accidentat. În locul lui a intrat Ferran Torres, care l-a doar 5 minute distanță a avut o mare ocazie de a marca împotriva fostei sale echipe, dar a șutat modest dintr-o poziție foarte bună și Garcia a respins.

PSG a fost în general echipa mai prezentă în joc în prima repriză, iar asta s-a văzut și pe tabelă din minutul 38. În urma unei erori a lui Lamine Yamal, mingea a ajuns la Joao Neves, care i-a pasat lui Desire Doue, iar francezul a deschis scorul cu un șut de la marginea careului, foarte bine plasat.

Până la pauză, Barcelona a avut o singură ocazie de a egala, irosită de Fermin Lopez în minutul 40, când nu l-a putut învinge pe Safonov din poziție de unu la unu.

Catalanii au revenit ceva mai motivați de la vestiare, iar la 10 minute de la reluare au reușit să egaleze. Tânărul Xavi Espart a combinat superb cu Fermin Lopez și a rămas singur cu Safonov, pe care l-a învins cu un șut puternic din interiorul careului.

PSG - FC Barcelona 4-2 | Parizienii s-au desprins pe final, într-un meci foarte spectaculos

Meciul a intrat apoi într-o perioadă de acalmie, dar finalul a fost fabulos. În minutul 72, parizienii au revenit în avantaj, datorită lui Lucas Hernandez, care a reluat cu capul în poartă după un corner executat de Doue.

La 9 minute distanță a ieșit la rampă și Lamine Yamal, care a luat o fază pe cont propriu și a restabilit egalitatea cu un șut sub bară, dintr-un unghi foarte închis. Bucuria catalanilor nu a durat decât două minute, deoarece Vitinha a făcut 3-2 cu un șut splendid din afara careului.



Echipa lui Hansi Flick a riscat totul pe final, dar nu a reușit să egaleze și meciul s-a decis în minutul 87, când Fabian Ruiz a marcat golul desprinderii pentru PSG, din pasa lui Hakimi.

Barcelona s-a aruncat în atac, însă gazdele au gestionat foarte bine ultimele minute și s-a terminat 4-2.

Astfel, PSG este cel puțin provizoriu lider în Champions League, cu maximum de puncte după 3 etape. Doar Liverpool mai are 9 puncte dintre echipele care au jucat în această rundă ("cormoranii" au câștigat azi cu 4-2 contra celor de la Villarreal, după ce au revenit de la 0-2), dar PSG e prima pentru că are un golaveraj superior.

De partea cealaltă, FC Barcelona a suferit primul eșec din acest sezon (catalanii aveau victorii pe linie în toate competițiile) și e deocamdată pe locul 5, cu 6 puncte, dar mai poate coborî până la finalul etapei, scrie eurosport.ro