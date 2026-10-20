FCSB își revine sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. De când antrenorul român a revenit la cârma echipei, roș-albaștrii au înregistrat a doua victorie la rând și au urcat pe locul șase în campionat.

Sergiu Tataru
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Camerunezul Arnold Garita a înscris primul său gol în tricoul formației FCSB, unde este împrumutat din China până la sfârșit de an. Atacantul de 31 de ani, care a mai fost în trecut la FC Argeș, a deschis scorul în minutul 27, după ce roș-albaștrii au ratat mai multe ocazii. Garita a mai punctat o dată superb, dar arbitrii au fixat poziție de offside.

Voluntari și-a căutat șansa, iar după un sfert de oră în actul secund, Remus Guțea a șutat ca din tun la vinclu și a egalat. Gazdele au avut și o bară, dar nu au rezistat pe final. Puștiul de doar 18 ani din vârful ofensivei, Alexandru Stoian, a pus presiune pe un adversar și a smuls victoria cu 2 la 1 în minutul 85. 

FCSB a urcat pe locul șase în Superliga din România, obținând a doua victorie, după ce antrenorul Laurențiu Reghecampf a revenit cu al treila mandat pe banca tehnică a clubului patronat de Gigi Becali. Echipa din București a acumulat 18 puncte până acum, cu unul mai puțin decât Universitatea Cluj. Studenții s-au încurcat acasă cu cei de la FC Argeș. 

Oaspeții au beneficiat de un penalty și au preluat conducerea, iar Jovo Lukic a egalat practic imediat. Sârbul a șutat, iar un adversar a trimis mingea în propria poartă, așa că echipa din Cluj a preluat conducerea la pauză. În minutul 62, Pîrvu a țâșnit printr-un culoar și a stabilit rezultatul de 2 la 2.

Argeș se poziționează pe treapta a 13-a din 16 în campionatul României. Lidera tabelei este Dinamo București, care se află la două puncte de Rapid și trei de campioana Universitatea Craiova.

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