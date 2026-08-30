Zimbru Chișinău s-a apropiat la un singur punct de lidera clasamentului în campionatul intern de fotbal, Sheriff Tiraspol. Galben-verzii au câștigat meciul direct, numit „El clasico de Moldova” cu 2 la 1.

Zimbru Chișinău a început mult mai curajos derby-ul de pe teren propriu. Galben-verzii s-au apropiat de poarta adversă în câteva rânduri. Cel mai mare pericol a venit din flancul stâng al atacului, de unde a apărut și golul în minutul 30. Brazilianul Caio Dantas a forțat o greșeală a fundașilor adverși și a scăpat unu la unu cu Emil Tîmbur, reușind să îl învingă.

Până la pauză, Zimbru și Sheriff au făcut schimb de ocazii mari. În debutul părții a doua, gazdele ar fi putut să își dubleze avantajul, dar Caio Dantas a șutat pe lângă poartă din penalty. Sheriff s-a aruncat în careul advers și a egalat în minutul 72 prin Jayder Asprilla, care a înscris în al treilea meci la rând. Peste aproximativ un sfert de oră, un alt brazilian, care strălucește la Zimbru, Jonathas, a gestionat perfect o fază haotică și a adus bucuria pe arena din sectorul Botanica al capitalei.

Zimbru a învins cu 2 la 1, lunându-și revanșa, pentru înfrângerea din primul tur al actualei ediții de liga 7777. În campionat, elevii lui Oleksandr Poklonskyi s-au aproapiat la un singur punct de lidera Sheriff Tiraspol. Și în partea de jos a tabelei se dă o luptă tare. Nou-promovata Real Sireți încearcă să bată toate recordurile la capitolul remize. După ce a început sezonul cu trei eșecuri, de atunci a înregistrat șapte egaluri la rând. De această dată, a fost 0 la 0 în duelul cu Politehnica UTM. Studenții au adunat 12 puncte în zece etape, cu cinci mai multe decât Sireți.