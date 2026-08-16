Islam Makhachev și-a apărat centura UFC la categoria welter și a scris o nouă pagină în istoria organizației. Rusul l-a învins pe Ian Machado Garry printr-o decizie unanimă, și a ajuns la 17 victorii consecutive în UFC, ceea ce nu a mai reușit nimeni până acum.

Campionul categoriei ușoare, Islam Makhachev a urcat în categoria superioară și i-a luat centura lui Jack Della Madallena. Noaptea trecută, rusul a trebuit să o apere în premieră contra lui Ian Machado Garry.Makhachev a controlat cea mai mare parte a luptei, însă Garry i-a oferit una dintre cele mai dificile confruntări din ultima perioadă. Momentul care putea schimba dinamica luptei a venit în runda a doua. Garry și-a coborât poziția pentru a se apăra de o eventuală doborâre, iar Makhachev a profitat imediat și l-a surprins cu o lovitură înaltă.

Rusul a demonstrat astfel că arsenalul său nu se limitează la grappling. Irlandezul Garry a rezistat în repetate rânduri tentativelor de control la sol și a reușit să rămână în luptă până la final. Totuși, după cinci runde, toți cei trei arbitri au votat în favoarea lui Makhachev.

Imediat, steagul Rusiei a apărut în octogon, deoarece UFC nu impune niciun fel de sancțiuni sportivilor din țara, care a declanșat războiul din Ucraina. Victoria îi consolidează poziția lui Makhachev într-o categorie în care provocarea este diferită, adversarii fiind mai masivi. Luptătorul din regiunea rusă Daghestan rămâne însă campion și își prelungește seria impresionantă la 17 victorii consecutive. Având în total 18 succese și un eșec în UFC, sportivul de 34 de ani a depășit recordul de 16 victorii consecutive deținut de Anderson Silva.