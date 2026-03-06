Potrivit publicației Marca, Kylian Mbappe se află la Paris, unde lucrează sub supravegherea staff-ului medical al lui Real Madrid, cu obiectivul de a fi apt pentru prima manșă a optimilor de finală din Liga Campionilor contra lui Manchester City. Clubul se admite că ar fi dificil, însă nu se exclude complet o revenire mai rapidă, scrie flashscore.ro.

„Monitorizăm atent starea lui și modul în care evoluează. Este un proces în care mergem de la o zi la alta și evaluăm cum se simte. Se îmbunătățește în fiecare zi”, a declarat Alvaro Arbeloa, joi (5 martie), despre situația lui Kylian Mbappe.

Atacantul lui Real Madrid continuă tratamentul după o entorsă la genunchi care a stârnit îngrijorări. Clubul susține că nu va fi nevoie de intervenție chirurgicală și ia în calcul chiar și scenarii ambițioase, precum revenirea în duelul cu Manchester City. Nu este vorba despre manșa retur, programată peste două săptămâni.

Conform Marca, francezul încearcă tot posibilul pentru a fi apt încă din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor

Absența sa în meciul cu Celta Vigo este confirmată, însă Mbappe își dorește să fie prezent într-un duel important pentru sezonul echipei. Mai sunt doar șase zile până la prima partidă cu City.

În prezent, Mbappe se află în Franța, unde lucrează cu un specialist extern, pe care l-a consultat după ce disconfortul la genunchi a persistat. Alături de el se află și doi specialiști în recuperare fizică ai lui Real Madrid, care supraveghează tratamentul și procesul de recuperare. Atacantul madrilenilor va reveni vineri în capitala Spaniei, iar la club o revenire atât de rapidă pe terenul de joc este descrisă ca fiind aproape un miracol, însă nu este exclusă complet.

Senzațiile jucătorului de când a început tratamentul în Franța sunt pozitive, un aspect considerat foarte important. Nu este vorba despre o ruptură care să aibă un timp clar de recuperare, astfel că nu există un termen exact pentru refacerea completă după entorsa la genunchiul stâng.

Se pare că până acum Real Madrid nu găsise abordarea potrivită, iar în prezent jucătorul pare să fie pe drumul corect. Prioritatea clubului rămâne însă „tratamentul conservator”, așa cum este menționat și în raportul medical.

Cu mai puțin de 100 de zile înaintea Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada, varianta unei operații a fost considerată ultima soluție atât de Mbappe, cât și de Real Madrid. O intervenție chirurgicală ar fi presupus o perioadă mai lungă de recuperare și ar fi amânat revenirea pe teren, ceea ce l-ar fi scos dintr-o fază importantă a sezonului pentru „Los Blancos”.

Ambele părți preferă o recuperare treptată, în speranța că actualul tratament va elimina definitiv durerea și îi va permite să evolueze fără probleme, lucru care nu s-a mai întâmplat din 7 decembrie, când a terminat meciul cu Celta cu disconfort la genunchi. În ciuda acestei probleme, Mbappe a reușit să marcheze 38 de goluri în 33 de apariții.