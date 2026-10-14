Vârsta este doar un număr când există dorință, disciplină și mult antrenament. O fostă învățătoare de 61 de ani și-a bătut propriul record, stând în poziția „planșă” timp de cinci ore, unul dintre cele mai complicate exerciții pentru abdomen.

DonnaJean Wilde este un reper al perseverenței și modului sănătos de viață. La ai săi 61 de ani, femeia originară din Canada, a reușit să stabilească la Utah noul record mondial de cinci ore. Precedenta bornă, de 4 ore, 30 de minute și 11 secunde i-a aparținut tot canadiencei și a fost bifată în 2024. În spatele acestor rezultate incredibile stau ani întregi de exercițiu. DonnaJean a început să practice poziția planșă în 2013, după ce suferise o accidentare la încheietură, care îi limita antrenamentele. Încurajată de cei cinci copii ai săi, care organizau concursuri contratimp, a început să stea zilnic câteva ore în această poziție.

DonnaJean WILDE, DEȚINĂTOAREA NOULUI RECORD MONDIAL: „Am realizat că pot citi și face alte lucruri în timp ce stau în poziția „planșă și am îndrăgit asta.”

Randy WILDE, SOȚUL DONNEIJEAN: „Dacă mă uit la un film și ea se alătură, sigur se va uita din poziția „planșă”.

Laura STEVENSON, FIICA DONNEIJEAN: „M-am mutat lângă casa părinților mei cu bebelușul meu, iar când mă trezesc în toiul nopții și mă gândesc dacă mai este cineva treaz, mă uit pe fereastră și văd lumina aprinsă la ora 3.30-4.00 dimineața. Deja știu că bunicuța este trează și face „planșa”. ”

DonnaJean Wilde are cinci copii și 12 nepoți, iar în trecut a fost profesoară la o școală din Canada. Pe lângă recordul de cinci ore în poziția „planșă”, femeia cu o rezistență de fier deține recordul celor mai multe flotări reușite într-o oră, făcând 1575 de repetări în 2024.

Randy WILDE, SOȚUL DONNEIJEAN: „Este un model, mai ales dupăc ce a stabilit oficial un record mondial, iar asta e minunat, dar ea a fost minunată toată viața”.

DonnaJean WILDE, DEȚINĂTOAREA NOULUI RECORD MONDIAL: „Cu cât mai mult te antrenezi, cu atât mai multe obții. Devine și mai ușor, iar apoi îi poți ajuta și pe cei din jur”.

Guinness World Records a confirmat că a primit cererea pentru omologarea noii performanțe de cinci ore, dar urma să analizeze dovezile înainte de recunoașterea oficială a recordului.