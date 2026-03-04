Jucătorii ruși de tenis Daniil Medvedev și Andrey Rublev nu vor ajunge la Indian Wells la timp pentru a participa la meciul demonstrativ de marți seara, după ce au fost afectați de perturbările de călătorie cauzate de conflictul din Iran, scrie flashscore.ro.

Statele Unite și Israelul au lansat lovituri aeriene asupra Iranului în weekend, iar conflictul a dus la închiderea spațiului aerian și la anulări masive de zboruri în regiunea Golfului, afectând un important nod de tranzit pentru sportul internațional.

Fostul număr 1 mondial, Medvedev, care a câștigat titlul de la Dubai, urma să joace în Eisenhower Cup, un eveniment de dublu Tie Break Tens pe o singură seară, alături de coechipiera Mirra Andreeva. Rublev trebuia să joace alături de americanca Amanda Anisimova.

Organizatorii au anunțat că americanul Learner Tien îl înlocuiește pe Rublev, iar kazahul Alexander Bublik îl înlocuiește pe Medvedev. Medvedev, de două ori finalist la Indian Wells și cap de serie 11, și Rublev, cap de serie 17, urmează să-și dispute primele meciuri de simplu vineri.

Turneu Challenger oprit

Conflictul a dus, de asemenea, la oprirea bruscă și anularea unui turneu ATP Challenger din Emiratele Arabe Unite marți, din cauza unei alerte de securitate, forțând jucătorii și personalul turneului să se adăpostească pe terenuri în zone sigure.

Professional Tennis Players Association (PTPA), grupul de reprezentare al jucătorilor, a anunțat că ATP Tour oferă opțiunea unui zbor charter de 5.000 de euro ($5.801) per persoană, plătit din propriul buzunar, pentru a părăsi țara. PTPA a propus să plătească jumătate din cost și a cerut ATP Tour să acopere restul.

„Facem acest pas pentru a ne asigura că niciun jucător nu este obligat să aleagă între siguranța sa și stabilitatea financiară,” a declarat PTPA într-un comunicat. ATP Tour nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Antrenorii prinși în criză

Coco Gauff a declarat că antrenorul său, Gavin MacMillan, se află printre cei blocați în Orientul Mijlociu: „În prezent este blocat și nu știu dacă va reuși să ajungă aici. Vreau doar să fie în siguranță. Luăm lucrurile treptat.”

Jack Draper, campionul en-titre de la Indian Wells, a descris situația drept „foarte îngrijorătoare”: „Am fost în Dubai săptămâna trecută. Am reușit să plec probabil cu unul dintre ultimele zboruri. Sper doar ca jucătorii și tot personalul ATP să ajungă aici. Ceea ce contează cel mai mult este să fie în siguranță.”