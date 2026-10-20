Federația Portugheză de Fotbal l-a suspendat 30 zile pe Cristiano Ronaldo după ce a părăsit cantonamentul echipei naționale, supărat pe selecționerul Jorge Jesus.

De asemenea, Comisia de Disciplină a decis să îi acorde și o amendă de 255 de euro starului lusitan cu o avere de peste un miliard de euro. La scurt timp distanță a venit și un prim anunț din partea lui CR7.

Cristiano Ronaldo a postat mai multe fotografii de la antrenamentele de la Al-Nassr, după suspendarea și amenda din partea Federației Portugheze

Cristiano Ronaldo a postat mai multe fotografii de la antrenamentele lui Al-Nassr alături de următorul mesaj: ”Putting in the work”, prin care a făcut referire la pregătirile pentru următorul meci.

Al-Nassr va primi vizita celor de la Neom SC în Liga Campionilor Asiei, de la ora 21:00.

Suspendarea de o lună este cea mai mică pe care o putea primi starul lusitan deoarece pedeapsa maximă era de până la 3 luni.

Cristiano Ronaldo va putea evolua în meciurile din Liga Națiunilor dacă va fi convocat de Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei pe 30 septembrie, iar suspendarea a început din acel moment și se va încheia până la următoarele meciuri ale naționalei Portugaliei din Liga Națiunilor.

Lusitanii mai au de jucat două partide, programate pe 14 și 17 noiembrie, cu Norvegia și Țara Galilor.

Ronaldo a jucat 67 de minute cu Țara Galilor, scor 1-0, iar apoi a fost rezervă neutilizată contra Norvegiei, chiar ceea ce l-a făcut pe starul lusitan să părăsească naționala chiar înaintea partidei contra Danemarcei.

Cum arată comunicatul prin care se anunță suspendarea lui Cristiano Ronaldo

„În acești termeni și în baza motivelor expuse, Comisia de Disciplină hotărăște, în prezenta cauză, să admită în totalitate acuzația și, prin urmare, să îl condamne pe inculpatul Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pentru săvârșirea cu intenție a abaterii disciplinare prevăzute și sancționate de art. 160, alin. 1 din RDFPF, aplicându-i sancțiunea suspendării pe o perioadă de 30 de zile și, cu titlu accesoriu, sancțiunea unei amenzi stabilite la 255 de euro”, se arată în comunicatul Federației, scrie digisport.ro