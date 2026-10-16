Revelația sezonului din lumea tenisului, Rafael Jodar, continuă să impresioneze la Shanghai Masters. Spaniolul a revenit pentru al patrulea meci consecutiv după ce a pierdut primul set, l-a învins pe Casper Ruud și s-a calificat în penultimul act. La doar 20 de ani, Jodar a devenit cel mai tânăr semifinalist din istoria turneului de la Shanghai.

Partida din sferturile de finală de la Shanghai a început mai bine pentru Ruud. Norvegianul a câștigat primul set cu 6 la 4, profitând de momentele în care adversarul său nu a reușit să transforme mingile de break în puncte decisive. Jodar nu a cedat își a pus tot mai multă presiune pe serviciul adversarului și a reușit break-ul decisiv la scorul de 5 la 4, după care a închis setul și a trimis meciul în decisiv. Pe parcursul ultimelor două seturi, ibericul a făcut cinci break-uri. În ultima manșă, tânărul tenismen a continuat să atace și a reușit să câștige cu 6 la 3.

Parcursul său de la Shanghai este unul neobișnuit. În toate cele patru meciuri disputate la această ediție, Jodar a pierdut primul set, dar a întors rezultatul. Jucătorul de 20 de ani este cel mai tânăr semifinalist din istoria Masters-ului de la Shanghai. Victoria confirmă și ascensiunea rapidă a spaniolului, care în 2024 a câștigat primul său titlu ATP în Maroc, și a ajuns în semifinalele mai multor turnee importante.

O eventuală victorie în China l-ar duce în top 10 mondial, ceea ce este impresionant în primul sezon la profesioniști. Pentru un loc în finală, Rafa Jodar îl va întâlni pe rusul Daniil Medvedev, care l-a învins pe americanul Tommy Paul cu 6 la 3, 1 la 6 și 6 la 3. În cealaltă semifinală se vor duela germanul Alexander Zverev, care va fi lider mondial la sfârșit de an, și spaniolul Alejandro Davidovich Fokina.