Rayan Cherki este cel mai bun jucător de la Manchester City în debutul acestui sezon. Francezul a semnat dubla, iar cetățenii au învins-o cu 4 la 1 pe Crystal Palace.

Golgheterul sezonului trecut din Premier League, Erling Haaland, a marcat pentru prima dată în noua stagiune. Cu un look nou și neobișnuit, norvegianul a sclipit în minutul 17, când a trimis cu capul mingea în plasa adversă. Phil Foden a ratat șansa de a face 2 la 0 până la pauză, dar a pasat decisiv la golul lui Rayan Cherki din minutul 54. Francezul a trecut inexplicabil pe lângă toți fundașii și a înscris.

A urmat execuția fabuloasă a lui Yeremi Pino, care a lovit transversala, iar apoi și pe goalkeeper-ul Gianluigi Donarumma înainte de a intra în poartă. Doar că diferența de două goluri a fost refăcută peste trei minute de același Cherki. În primele două etape ale campionatului, francezul are câte două goluri și două pase decisive, integrându-se perfect în planurile noului antrenor, Enzo Maresca. City a învins cu 4 la 1, după ce Haaland a primit o pasă de la Foden și a șutat din unghi.

Manchester City a câștigat primele două etape din Premier League în acest sezon și are maxim de puncte. Cetățenii o vor întâlni în următorul meci pe nou-promovata, Coventry.