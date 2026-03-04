Meciuri programate săptămâna viitoare în cadrul turneelor asiatice, în Orientul Mijlociu, au fost amânate până la noi ordine din cauza conflictului din regiune, a anunţat miercuri Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC), scrie news.ro.

Atacul Statelor Unite şi al Israelului asupra Iranului a afectat ţările din întreaga regiune a Golfului, perturbând traficul în unele dintre cele mai aglomerate noduri de tranzit din lume şi forţând anularea mai multor evenimente sportive.

Confruntările din regiunea vestică din Liga Campionilor Asiatici Elite, Liga Campionilor 2 şi Liga Challenge de nivel trei, programate pentru săptămâna viitoare între luni şi miercuri, au fost amânate, a anunţat AFC într-un comunicat.

AFC a amânat deja confruntările din optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiatice Elite din această săptămână din Orientul Mijlociu, deoarece Iranul a anulat toate evenimentele sportive, iar Asociaţia de Fotbal din Qatar a suspendat toate meciurile din ţară.

„Prioritatea AFC rămâne siguranţa tuturor părţilor implicate, inclusiv a jucătorilor, echipelor, oficialilor, partenerilor şi fanilor, şi suntem ferm angajaţi să asigurăm un mediu sigur pentru toţi”, a declarat organismul continental într-un comunicat.