Toate zborurile din Europa cu escală în Dubai, Doha sau Abu Dhabi au fost anulate sâmbătă și duminică, după ce Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil, scrie golazo.ro

Personalul Ferrari care urma să ajungă în Australia, pentru prima cursă din noul sezon de Formula 1 (6-8 martie), este blocat în Doha.

Atacul lansat, sâmbătă, de SUA și Israel asupra Iranului a declanșat o serie de efecte în lanț pentru Campionatul Mondial de Formula 1, în condițiile în care multe echipe erau deja în drum spre Melbourne pentru Marele Premiu al Australiei.

Personalul Ferrari, blocat în Qatar

Marca scrie că membrii staff-ului Ferrari se aflau în Doha în momentul începerii atacului. În condițiile în care spațiul aerian civil a fost închis în întreg Golful Persic, aceștia nu știu când vor putea părăsi Qatarul.

Contraatacurile iraniene care au lovit Dubai, Doha și Bahrain, precum și amenințarea creată de potențiale noi ofensive, mențin traficul aerian comercial închis, afectând echipele, presa și majoritatea covârșitoare a fanilor celor care călătoreau din Europa în Australia pentru prima cursă F1 din 2026.

Cei care nu au plecat încă caută modalități alternative de a ajunge în capitala statului Victoria din Australia.

Sâmbătă, oficialii F1 au informat neoficial presa că monitorizează situația și că Marile Premii din Bahrain (10-12 aprilie), Arabia Saudită (17-19 aprilie) și Abu Dhabi (4-6 decembrie) nu par să fie încă în pericol de anulare.

A doua zi de război în Orientul Mijlociu

Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce Gărzile Revoluționare au anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”, scrie hotnews.ro.

S-au auzit explozii din nou în Israel și mai multe state din Golf și a fost atacată inclusiv o bază cu prezență americană din Irak.

Donald Trump a reacționat amenințând „că îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, în timp ce forțele Israelului și SUA și continuă masivul atac contra Iranului.

Atacul devastator SUA-Israel asupra Iranului și reacția Teheranului asupra țărilor din Golful Persic îngrijorează și FIFA înaintea Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie).

Trump: „Vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”

Președintele Donald Trump a confirmat anunțul făcut inițial de premierul israelian Benjamin Netanyahu, că ayatollahul Ali Khamenei, cel care deținea puterea în Iran, a murit.

„Unul dintre cei mai malefici oameni din istorie e mort. Nu este dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru toți americanii uciși sau mutilați de Khamenei și bandiții săi însetați de sânge.

Aceasta este o mare oportunitate pentru iranieni de a-și recupera țara”, a scris Trump pe Truth Social.

Iran a confirmat moartea lui Khamenei, amenințând SUA și provocând altă reacție a lui Trump.