Sezon ratat pentru Iga Swiatek. Fosta lideră mondială s-a retras de la turneul din Ningbo din cauza unei accidentări. Poloneza nu mai are șanse să se califice la Turneul Campioanelor, unde ajung opt cele mai bune tenismene ale lumii.

Swiatek a suferit o accidentare la coapsă și a decis să se retragă de la turneul WTA 500 din Ningbo. În consecință, tenismena de 25 de ani nu mai are șanse să acumuleze punctele necesare pentru a putea juca la Turneul Campioanelor.

Poloneza, care a avut un sezon prost, fără nici măcat o semifinală de Mare Șlem, s-a calificat la toate edițiile din ultimii șase ani, câștigând competiția în 2023. Rybakina, Sabalenka, Andreeva, Gauff, Pegula, Svitolina și Linda Noskova și-au asigurat câte un loc, iar ultimul bilet este încă în joc.

Karolina Muchova este favorită la obținerea sa, șanse bune având și ucraineanca Marta Kostyuk. Turneul Campioanelor va avea loc între 7 și 14 noiembrie pe terenurile de la Indian Wells.