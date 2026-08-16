Surpriză de proporții la Masters-ul de la Cincinnati. Legendarul Novak Djokovic a pierdut la debut, în fața unui argentinian, care a bifat meciul carierei. Veteranul sârb a avut mari probleme fizice, care i-au afectat nivelul de joc.

Novak Djokovic a început bine meciul împotriva lui Thiago Agustin Tirante, care acum trece prin cea mai frumoasă perioadă a carierei. Totuși, argentinianul nu a avut replică în primul set, când a fost învins cu 2 la 6. Căldura i-a dat mari bătăi de cap fostului număr 1 mondial în actul secund. La un moment dat, Djokovic a cerut time-out medical, a vomitat în prosop și a căzut în genunchi.

Răpus din punct de vedere fizic, triplul campion de la Cincinnati, nu a putut să mai joace la același nivel. Djokovic a pierdut cu același scor de 4 la 6 al doilea și al treilea set. Pentru argentinianul Tirante este cel mai tare succes al carierei.

Cel mai spectaculos duel al rundei secunde s-a disputat între revelația sezonului Rafa Jodar și Denis Shapovalov. În primul set, jucătorii au ținut de serviciu, după care au făcut un schimb de break-uri, iar în momentul decisiv Jodar a mai bifat un break și s-a impus cu 7 la 5. Denis Shapovalov a egalat la general, câștigând cu 6 la 4 partea a doua. În decisiv, canadianul a condus cu 5 la 1 și nimic nu mai părea că îl poate salva pe Jodar. Însă, puștiul de 19 ani a dat dovadă de o maturitate excepțională pe teren și a câștigat toate cele șase game-uri, care au urmat.

După ce a revenit de la 5 la 1 la 7 la 5, Jodar urmează să dea piept cu Alejandro Tabilo, după ce l-a învins pe chilian în semifinalele de la Washington acum două săptămâni. Ibericul va fi unul dintre

pretendenții la titlu, mai ales că Djokovic a fost eliminat, iar finaliștii de anul trecut, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, nu participă. În aceste condiții, Alexander Zverev este marele favorit la victorie. Neamțul a trecut cu emoții de veteranul Cameron Norrie. Jucătorul din Marea Britanie a câștigat cu 6 la 3 primul set, dar le-a pierdut cu același scor pe următoarele.

Următorul adversar pentru Zverev va fi francezul Terence Atmane, cei doi semifinaliști ai ediției trecute a Mastersu-lui de 1000 de puncte ATP.