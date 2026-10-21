Drumul Soranei Cîrstea la turneul WTA 500 de la Ningbo s-a încheiat subit. Tenismena din România a fost eliminată de jucătoarea cu 16 ani mai tânără, Sara Bejlek.

Condusă cu 5 la 3 în primul set, după câteva game-uri lungi, Sorana Cîrstea a revenit și a avut două mingi de set, pe care le-a ratat. Manșa a ajuns la tie-break, unde a învins Sara Bejlek.

Tenismena din Cehia, în vârstă de 20 de ani, a fost rapidă, incomodă și a luptat pentru fiecare punct, așa că a câștigat și al doilea set cu scorul de 6 la 4. Așadar, cehoaica și-a luat revanșa pentru înfrângerea din singurul meci din trecut, la Wimbledon.

Sorana Cîrstea era a opta favorită, dar părăsește turneul în a doua rundă. Românca de pe locul 17 WTA va participa și la Tokyo, ultimul turneu asiatic pe hard din calendar.