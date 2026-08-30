Elversberg este marea revelație a începutului de sezon în cele mai tari ligi europene. Echipa dintr-o localitate cu 13 mii de oameni a promovat pentru prima dată în primul eșalon și a debutat răsunător. În primul meci din istoria echipei la acest nivel, „Cenușăreasa Bundesligii” a învins cu 3 la 2 campioana din 2024, Bayer Leverkusen.

Neamțul de origine bulgară, Lukas Petkov, a înscris primul gol din istoria clubului Elversberg în prima ligă a Germaniei. Reușita a venit în minutul 8, iar la următoarea fază, nou-promovata avea deja 2 la 0. Este incredibil cum echipa dintr-o localitate cu 13 mii de locuitori, de la granița cu Germania, a fost cât pe ce să facă 3 la 0 în primul sfert de oră. Stadionul pe care s-a jucat meciul are ceva mai mult decât numărul de locuitori, circa 15 mii de locuri, așa că toată lumea a văzut minunea. În minutul 46, Elversberg conducea cu 3 la 0.

Campioana Germaniei de acum doi ani, Bayer Leverkusen, s-a chinuit, dar a marcat de două ori până la final, prin Schick și Kofane. Farmaciștii au fost cât pe ce să smulgă și rezultatul de egalitate, dar Elversberg a rezistat și a câștigat cu 3 la 2 primul meci din istoria sa în Bundesliga. Povestea echipei este incredibilă. Nu există investitori bogați și transferuri răsunătoate, ci doar o strategie de succes, a unei echipe dintr-o localitate, unde nu există gară, iar infrastructura fotbalistică este departe de nivelul Bundesligii. „Curaj, intensitate și inteligență” sunt principiile de joc ale clubului, care a promovat din liga a patra în prima în doar ultimii cinci ani.

„După 8 ani, Elversberg revine în liga a treia. Felicitări cu promovarea!”

Valoarea lotului pe piața de transferuri este de mai puțin de 60 de milioane de euro, fiind mulți jucători tineri. Elversberg este Cenușăreasa campionatului, în istoria celor 119 ani de existență, jucând pentru prima dată la nivelul ligii superioare. Chiar dacă bugetul și infrastructura sunt complet diferite față de ale adversarilor, echipa din provincie va încerca să scrie cea mai frumoasă poveste a sezonului, în următoarele două etape urmând să dea piept cu Borussia Monchengladbach și Bayern Munchen.