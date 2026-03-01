Cristina Bucșa a produs surpriza turneului WTA 500 de la Merida: a învins-o în semifinale pe Jasmine Paolini, locul 7 mondial, și a obținut prima victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 10. Născută în Republica Moldova, iberica a atins prima finală WTA 500 și a trăit un moment emoționant alături de tatăl său, scrie eurosport.ro

Turneul WTA 500 de la Merida a oferit una dintre cele mai mari surprize ale primei jumătăți a sezonului. Cristina Bucșa, jucătoare născută în Republica Moldova și ajunsă la maturitate sportivă sub steagul Spaniei, a eliminat-o în semifinale pe Jasmine Paolini, a 7-a tenismenă a lumii, scor 7-5, 6-4, și s-a calificat în prima finală WTA 500 din carieră.

Pentru Bucșa, victoria are o semnificație aparte: este primul succes în fața unei jucătoare din Top 10 mondial, după zece încercări eșuate. La 28 de ani, sportiva din Cantabria confirmă astfel forma excelentă arătată în ultimele luni și își asigură, totodată, cea mai bună clasare WTA din carieră.

Cristina Bucșa a produs surpriza la Merida! Jucătoarea născută în Republica Moldova, premieră în carieră

Partida a durat o oră și 32 de minute, iar Bucșa a impresionat prin agresivitatea calculată și eficiența pe al doilea serviciu, capitol la care a construit un adevărat "zid" de puncte. În momentele decisive, iberica a arătat curaj și luciditate, exact de ce a avut nevoie în fața unei adversare din elita tenisului mondial feminin.

Paolini, una dintre cele mai constante jucătoare din ultimele sezoane, nu a găsit soluții în fața ritmului alert impus de adversară. Fără să cedeze vreun set pe parcursul săptămânii, Bucșa a ajuns în ultimul act cu un moral excelent.

În finală, Cristina Bucșa o va înfrunta pe Magdalena Frech, cu gândul la primul titlu WTA la simplu din carieră. Iberica a mai fost aproape de o asemenea performanță în octombrie, când a pierdut finala turneului WTA 250 de la Hong Kong în fața tinerei Victoria Mboko, după un duel în trei seturi (7-5, 6-7, 6-2).

De această dată, însă, contextul pare diferit. Bucșa traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră și intră în finală fără set pierdut, cu încrederea la cote maxime, după ce le-a învins pe Vekic, Stakusic, Sonmez și Paolini.

Cristina Bucșa, șansă la "dublă" în Mexic + moment emoționant în tribune

Performanța din proba de simplu nu este singura reușită a săptămânii. Alături de chinezoaica Wang Xinyu, Bucșa a atins și finala probei de dublu, demonstrând încă o dată că această disciplină reprezintă un punct forte al jocului său. Clasată deja în Top 20 mondial la dublu, jucătoarea din Spania are șansa unei "duble" spectaculoase la Merida.

Seara magică a fost completată de un episod cu încărcătură emoțională. Imediat după mingea de meci, Cristina a alergat în tribune pentru a-și îmbrățișa tatăl, Ion, cunoscut și sub numele de Ivan. Ziua semifinalei a coincis cu aniversarea acestuia, iar fiica îi promisese cadou prima victorie în fața unei jucătoare din Top 10, iar jucătoarea născută la Chișinău s-a ținut de cuvânt.