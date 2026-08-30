Fenomenul din lumea ciclismului, Tadej Pogacar, va lipsi o perioadă din circuit. Slovenul, proaspăt câștigător al Turului Franței, a suferit o accidentare gravă în timpul Turului Spaniei. Pogacar era liderul cursei, după opt etape, dar a trebuit să abandoneze, urmând să fie operat.

Tadej Pogacar a căzut și s-a accidentat grav, cu aproximativ 30 de kilometri înainte de finișul etapei a opta din Turul Spaniei sau Vuelta. Se pare că pe șosea era o piatră, care l-a dezechilibrat. Slovenul a vrut să continue, dar nu a putut. Cu fața și umărul în sânge, a fost transportat la cel mai apropiat spital din Valencia. Analizele au arătat că a suferit o comoție cerebrală, o fractură cu deplasare la clavicula stângă, dar și alte mici accidentări. Ciclistul de 27 de ani a fost transportat aseară la Barcelona, unde urmează să fie operat.

Deocamdată nu se vorbește despre termenul de recuperare. Pogacar planifica să participe la Mondialul pe șosea din Canada, unde era campion în exercițiu, însă turneul va avea loc la sfârșit de septembrie, așa că șansele de participare sunt mici. Un alt scop, mai real, este recuperarea pentru Europeanul din octombrie, care va avea loc în țara natală a slovenului.

Este primul abandon din cariera lui Pogacar într-o cursă pe etape. Ciclistul de 27 de ani a abandonat Turul Spaniei, atunci când avea un avans de circa 3 minute față de Enric Mas, noul lider al cursei. Tadej Pogacar a câștigat luna trecută Turul Franței pentru a cincea oară în carieră, stabilind o serie de recorduri și confirmând ipoteza că este unul dintre cei mai buni cicliști din istorie.