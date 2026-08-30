Banii nu aduc rezultate, cel puțin nu imediat. Chiar dacă a avut cele mai mari cheltuieli în această vară pe piața de tansferuri, Tottenham Hotspur a pierdut și a doua etapă din Premier League. Nici Liverpool nu se regăsește în debutul sezonului, având două remize la rând, cu noul antrenor, Andoni Iraola, pe banca tehnică.

După eșecul dureros cu 0 la 3 în fața celor de la Brentford în prima etapă a sezonului, Totteham Hotspur a suferit încă o dezamăgire. Noua echipă a lui Roberto de Zerbi a întâlnit o altă formație, care și-a schimbat antrenorul, fiind numit Matthias Jaissle. De fapt, în prima repriză, Tottenham a avut ocazii mai clare de gol, ratate de Tel, Porro, Van Hecke și Marmoush.

Egipteanul, împrumutat de la Manchester City, cu obligațiunea de a fi cumpărat vara viitoare, face parte dintr-o listă lungă de trasferuri. Ținând cont și de suma care va fi plătită pentru egiptean, Spurs a cheltuit peste 420 de milioane de euro, fiind în reconstrucție, după două sezoane în care a fost cât pe ce să retrogradeze. Doar că investițiile nu își fac efectul încă. Anthony Elanga și Yoane Wissa au marcat câte un gol și Newcastle a învins cu 2 la 0.

Și Liverpool a suferit schimbări. Andoni Iraola a fost numit antrenor principal, liderul Mohamed Salah a plecat, iar începutul sezonului este anevoios. Pe Anfield, Nottingham Forest a condus cu 1 la 0 după prima repriză. Alexander Isak a egalat în minutul 60 din pasa lui Cody Gakpo, care ar putea ajunge la rivala Manchester City. La scurt timp, Nottingham a beneficiat de un penalty și a preluat din nou conducerea. În minutul 82, spaniolul transferat de la Osasuna a salvat cormoranii de la eșec, marcând un gol dificil de executat, din punct de vedere tehnic.

S-a încheiat 2 la 2, așa că Liverpool are două remize de la debutul lui Andoni Iraola pe banca tehnică. Fosta sa echipă, Bournemouth a remizat, scor 1 la 1, cu Everton. Totodată, Hull City a câștigat duelul nou-promovatelor împotriva celor de la Coventry.

Liam Millar a decis soarta meciului, marcând singurul gol în minutul 82. Hull City are un start perfect în Premier League, cu maxim de puncte după primele două etape.